У місті Гендерсон, що в американському штаті Невада, ввечері 26 листопада сталася стрілянина. Повідомлення про неї надходили із різних куточків міста.

Відтак, у поліції дійшли до висновку, що зловмисники пересувались на автомобілі та дорогою стріляли у перехожих. Від вогнепального поранення загинула одна людина, ще 4 осіб отримали поранення. Про це інформує CNN.

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Зауважимо, що у цей день американці святкують День подяки. Ймовірно, у звичайний день людей на вулицях могло бути більше, відтак, – і більше постраждалих.

Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали 2 підозрюваних у стрілянині – чоловіка і жінку. Їх імена не розголошують. За версією поліції, ця пара вела безладну стрілянину по людях без будь-якого мотиву.

Всі постраждалі наразі госпіталізовані.

Очікується, що вони виживуть,

– мовиться у заяві правоохоронців.

Поліцейські також уточнили, що підозрювані були затримані за звинуваченнями, які не мають відношення до цієї події. Їх нібито затримали в сусідній Аризоні.

Місто Гендерсон на карті: