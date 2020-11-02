В місті Івано-Франківськ 1 листопада озброєний чоловік напав на людей просто на вулиці. Його затримали, але стрілок встиг поранити двох перехожих.

Про надзвичайну подію повідомляє поліція Івано-Франківської області. Копи підозрюють стрілка також і в іншому злочині.

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Двох чоловіків зловмисник поранив на вулиці Пулюя, але один з них почав відстрілюватися з травмату в нападника. Це було близько 20:40. А на десять хвилин раніше на вулиці Карпатській поранили дівчину, ймовірно – з пістолета.

Ці вулиці розташовані поряд, тому стрілок міг встигнути вчинити обидва напади. Наразі поліція встановлює причетність стрілка і до цього нападу.

Поліція на місці стрілянини / Фото Нацполіції

Після стрілянини у лікарню відвезли чотирьох людей. Серед них й нападник.

Причини атаки наразі невідомі. Сподіваємось, що це не пов’язано з терактами у Франції та Канаді, де вчинили вже декілька кривавих нападів на перехожих. Як зазначають експерти, терористи дуже часто "надихаються" іншими злочинами, хвилю тероризму викликає "ефект доміно".