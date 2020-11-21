У США сталася стрілянина у торговому центрі в штаті Вісконсин: що відомо
У американському штаті Вісконсин у торговому центрі Mayfair Mall посеред дня сталася стрілянина, відомо про щонайменше 5 постраждалих. Утім, наразі не повідомляли, чи вони загинули, чи тільки поранені. Відомо тільки, що нападника досі шукають.
У США в штаті Вісконсин сталася стрілянина у торговому центрі Mayfair Mall. Як пише CBS Chicago, інцидент трапився о 15 годині за місцевим часом 20 листопада.
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Досі немає повної інформації, що відбулося. За попередніми даними, поранень зазнали щонайменше 5 людей (свідки бачили, як їх забирала швидка). Однак у судмедекспертизі повідомили журналістам, що не отримували дзвінків – тобто, начебто ніхто не помер.
Біля торгового центру перебувають десятки поліцейських машин, а також і ФБР. Правоохоронці не коментують ситуацію – мовляв, стрілка ще шукають. Мотиви його вчинку не відомі.
У Вісконсіні в США – масова стрілянина у торговому центрі / Фото CBS58
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