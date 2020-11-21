У американському штаті Вісконсин у торговому центрі Mayfair Mall посеред дня сталася стрілянина, відомо про щонайменше 5 постраждалих. Утім, наразі не повідомляли, чи вони загинули, чи тільки поранені. Відомо тільки, що нападника досі шукають.

У США в штаті Вісконсин сталася стрілянина у торговому центрі Mayfair Mall. Як пише CBS Chicago, інцидент трапився о 15 годині за місцевим часом 20 листопада.

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Досі немає повної інформації, що відбулося. За попередніми даними, поранень зазнали щонайменше 5 людей (свідки бачили, як їх забирала швидка). Однак у судмедекспертизі повідомили журналістам, що не отримували дзвінків – тобто, начебто ніхто не помер.

Біля торгового центру перебувають десятки поліцейських машин, а також і ФБР. Правоохоронці не коментують ситуацію – мовляв, стрілка ще шукають. Мотиви його вчинку не відомі.



У Вісконсіні в США – масова стрілянина у торговому центрі / Фото CBS58

Here’s what it looks like here at Mayfair Mall, large police presence and K-9s are here too @CBS58 pic.twitter.com/UrktgcZODR — Cearron Bagenda (@CearronBagenda) November 20, 2020

Деякі місцеві ЗМІ, до слова, після інформації про стрілянину припустили, що це може бути пов'язано із президентськими виборами: мовляв, голоси перераховують, тож прихильники когось із кандидатів могли влаштувати провокацію.



Однак наразі немає жодних підтверджень таких припущень.