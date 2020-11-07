Вечірка у російському Єкатеринбурзі у ніч на 7 листопада закінчилася стріляниною. Серед загиблих – гості та сам нападник.

Вечірка зі смертельними наслідками

Інцидент трапився у ніч на 7 листопада у квартирі багатоповерхівки. Про це повідомляє пресслужба регіональної поліції.

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Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіла трьох чоловіків – 1988, 1984 і 1986 років народження, а також однієї дівчини 2002 року народження. У всіх були вогнепальні поранення. Крім того, у квартирі виявили і спиртні напої.

Вижити вдалося лише 17-річній школярці. Її прооперували, дівчина перебуває у важкому стані.

Що відомо про стрілка

За словами речника ГУ МВС Росії у Свердловській області Валерії Горєлих, стрілянину влаштував господар квартири. А після скоєного застрелився і сам.

Зловмисник був раніше засуджений за крадіжку. Після виходу з в’язниці працював охоронцем.

З дівчатами чоловік та його друзі познайомилися через інтернет й одразу запросили випити у приватну квартиру. Наразі правоохоронці з’ясовують мотиви нападника. Вони відкрили справу за статтею про вбивство двох і більше людей.



У Росії на вечірці чоловік розстріляв гостей та застрелився сам / Поліція Свердловської області (18+)



У квартирі, де стався інцидент, знайшли алкоголь / Поліція Свердловської області (18+)