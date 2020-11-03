Школи закриті, люди сидять вдома, – посол України в Австрії розповів про ситуацію у Відні
Через теракт у Відні, який відбувся 2 листопада, місцевим мешканцям рекомендують не виходити на вулиці. Річ у тім, що не усіх винних у стрілянині вдалося затримати – правоохоронці досі розшукують терористів.
Посол України в Австрії розповів, що більшість мешканців столиці дотримуються рекомендації залишатись вдома. Про це він зазначив в ефірі 24 каналу.
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Що рекомендують у МВС Австрії:
- залишатися вдома;
- якщо терміново треба йти на роботу – не варто відвідувати район, де відбувся теракт;
- якщо немає з ким залишити дітей вдома – можна відвести в школу.
Посол наголосив, що навчання наразі скасовано, однак за дітьми у школах зможуть доглядати.
Що робити українцям, які постраждали від теракту у Відні
Щерба порадив українцям, які опинились у Відні, зареєструватись у фейсбуці. Там вони зможуть найшвидше зв'язатись з Посольством України в Австрії.
"Пишіть у приватні повідомлення на сторінці Посольства України в Австрії. Там швидко один з консулів відповідає. Там добре налагоджений канал інформації. Якщо дзвонити – це трохи довше, адже тоді прикордонник почне розшукувати консула", – пояснив посол.
Посол України в Австрії розповів про ситуацію у Відні: дивіться відео
Стрілянина у Відні: головне
- Стрілянина у Відні розпочалась 2 листопада приблизно о 20:00 за місцевим часом. Тоді озброєні злочинці відкрили вогонь у людей, які сиділи за столиками у вуличних кафе і ресторанах. Нападники стріляли і в перехожих.
- У громадських місцях було багато людей, адже це був останній день перед локдауном, який ввели в Австрії.
- За словами поліцейських, діяли терористи у 6 різних місцях. Внаслідок тракту загинули 4 людини. Щонайменше 18 людей отримали поранення.
- Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ця трагедія – теракт. Про свою причетність до нападів уже заявили джихадисти.
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