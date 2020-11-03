Через теракт у Відні, який відбувся 2 листопада, місцевим мешканцям рекомендують не виходити на вулиці. Річ у тім, що не усіх винних у стрілянині вдалося затримати – правоохоронці досі розшукують терористів.

Посол України в Австрії розповів, що більшість мешканців столиці дотримуються рекомендації залишатись вдома. Про це він зазначив в ефірі 24 каналу.

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Що рекомендують у МВС Австрії:

залишатися вдома;

якщо терміново треба йти на роботу – не варто відвідувати район, де відбувся теракт;

якщо немає з ким залишити дітей вдома – можна відвести в школу.

Посол наголосив, що навчання наразі скасовано, однак за дітьми у школах зможуть доглядати.

Що робити українцям, які постраждали від теракту у Відні

Щерба порадив українцям, які опинились у Відні, зареєструватись у фейсбуці. Там вони зможуть найшвидше зв'язатись з Посольством України в Австрії.

"Пишіть у приватні повідомлення на сторінці Посольства України в Австрії. Там швидко один з консулів відповідає. Там добре налагоджений канал інформації. Якщо дзвонити – це трохи довше, адже тоді прикордонник почне розшукувати консула", – пояснив посол.

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