У Відні 2 листопада розпочався теракт – людей обстрілюють просто на вулицях міста. Поліцейські заборонили мешканцям міста виходити на вулицю. Тих, хто опинився далеко від дому, заховали у різні заклади та інші місця.

Дівчина Марія, яка проживає у Відні, поділилась подробицями. Вона проживає в центрі Відня, за 100 – 150 метрів від місця, де трапився теракт, повідомляє Mash.

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"Я була в той час вдома, ми почули вистріл, гучний звук, як від салюта. Сьогодні свято і я подумала, що дійсно хтось святкує", – розповіла Марія.

Згодом дівчина побачила поліцейські машини та карети швидкої допомоги.

Поліцейські почали розганяти всіх людей. Я не розуміла, що відбувається,

– зазначила дівчина.

Усім мешканцям міста сказали закрити вікна, виключити світло та залишатись вдома, чекати. Тих, хто перебував на вулиці під час початку теракту, поліцейські заховали.

"У других районах Відня людей закрили по ресторанах, евакуювали їх туди, адже так безпечніше – щоб ніхто не виходив на вулицю", – зауважила Марія.

Як ствердила очевидиця, орієнтовно опівночі у місті нібито стало спокійніше. Однак правоохоронці досі не впускають людей додому,

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