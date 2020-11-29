Обраний президент США Джо Байден виступає проти смертної кари, але поки що країну очолює Трамп. Тож на федеральному рівні дозволені способи страти злочинців навіть розширили: до ін'єкції додали електричний стілець, отруйний газ та розстріл.

США розширили кількість способів виконання смертних вироків

США на федеральному рівні розширили дозволені способи страти злочинців, пише ТСН. Уряд до смертельної ін'єкції додав отруйний газ, електричний стілець та розстріл.

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В урядовому бюлетені від 27 листопада у Штатах повідомили про поправку до постанови про виконання покарання засуджених до смертної кари злочинців на федеральному рівні:

Починаючи з 24 грудня 2020 року їх можна буде страчувати у будь-який законний спосіб у тому штаті, де й ухвалили вирок.

Керівництво міністерства юстиції США планує здійснити ще кілька страт на федеральному рівні, поки країною керує Дональд Трамп (20 січня 2021 року відбудеться інавгурації обраного президента Джозефа Байдена).

І тут важливо зауважити, що Байден – проти смертної кари. В американських ЗМІ припускають, що життя смертників стало однією з розмінних монет через президентські вибори 2020 року у США.

Коротко про ситуацію зі смертною карою у США у 2020 році

Смертну кару у США застосовують у багатьох штатах (у 2020 році стратили 7 людей), але на федеральному загальнодержавному рівні з 2003 року такі вироки не виконували (хоча судді їх присуджували).

І от 14 липня 2020 вперше за 17 років у штаті Індіана стратили вбивцю Деніела Льюїса Лі – за кілька годин після дозволу верховного суду виконати смертний вирок на федеральному рівні. Загалом відтоді стратили ще 8 людей.

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