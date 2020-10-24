Геращенко: Студента, який осквернив меморіал Небесної сотні, відрахували з університету
Студента Іларіона Борисенка затримали за те, що він осквернив Алею героїв Небесної сотні в Києві. Зараз же його відрахували з Державного університету телекомунікацій, де він навчався.
Його вигнали з навчального закладу 23 жовтня, наступного дня після затримання. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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"Студента Борисенка І. О., того самого, що осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні, справивши на нього нужду, наказом ректора Державного Університету Телекомунікацій Володимира Толубка від 23 жовтня 2020 року, відраховано з університету", – йдеться у повідомленні Геращенка.
Лист до керівництва університету від Геращенка / Фото з фейсбука Геращенка
Що передувало?
- Вночі 22 жовтня київські поліцейські затримали 21-річного жителя Донецька, який осквернив Алею героїв Небесної.
- Сам хлопець пояснив свою поведінку тим, що був п'яним.
- Тоді Геращенко попросив керівництво вишу, в якому вчиться порушник, "вжити заходів дисциплінарного стягнення".