У Харкові відкрили кримінальне провадження через студентський бал-маскарад. Причиною стало порушення карантинних норм під час заходу.

Бал-маскарад відбувся в одному з місцевих готелів у центрі Харкова. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Читайте також Спецназ силоміць забрав у прийомної сім'ї підлітка, якого звинувачують у замаху на рідних: відео

Правоохоронці дізналися про інцидент 19 жовтня 2020 року під час інтернет-моніторингу. Згодом стало відомо, що захід, ймовірно, проводили з грубим порушенням необхідних карантинних правил. У поліції вже встановлюють свідків злочину та можливих потерпілих осіб.



Бал-маскарад у Харкові / Фото Харківської міської ради



Гості заходу / Фото Харківської міської ради

У балі-маскараді взяли участь танцювальні пари з 9 харківських ВНЗ. Втім, через порушення санітарних норм слідчі вже почали розслідування. Дані у справі вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У повідомленні поліції вказано, що максимальне покарання за таке порушення – позбавлення волі на термін до 3 років.

Довідка. В Україні змінили дозволену кількість людей під час проведення масових заходів. Детальніше про це – читайте тут.



Дозволена кількість людей на масових заходах / Інфографіка 24 каналу

