У Миколаїв на зустріч з виборцями 21 жовтня приїхав лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук. Місцеві активісти пікетують цю подію.

Захід Медведчука у концерт-холі "Юність", який був запланований на 12:00, досі не розпочали. Про це повідомляє Укрінформ.

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Як проходить пікет

Пікетувати зустріч Медведчука з виборцями зібрались місцеві активісти, члени партій "Свобода" та "Національний корпус".

Люди тримають плакати з написами "ОПЗЖ = смерть", "Стус прийде за тобою", "Миколаїв = Україна".

Між депутатами від ОПЗЖ та пікетувальниками виникають словесні перепалки .

. На місці чергують поліцейські. Наразі обходиться без сутичок.

Зауважимо, що на зустріч прийшли депутати Миколаївської обласної ради від ОПЗЖ.

Дивіться фото з пікету зустрічі Медведчука / Фото "Моє місто"

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Чи приїде Медведчук

Прихильники Медведчука чекали лідера ОПЗЖ в залі понад годину. Потім їх попросили вийти й увезли на автобусах. Про це повідомляє видання "Новини N".

Також у місцевих розповіли, що Медведчук скасував зустріч, але офіційного підтвердження тому поки немає.