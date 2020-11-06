Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав фейком та неправдою інформацію про його роботу на спецслужби Росії. Він запевнив, що для боротьби з такими фейками запрацює міжнародний центр контрпропаганди.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак поговорив із Наталією Мосейчук у програмі "VIP" на "1+1" 5 листопада. У нього попросили прокоментувати звинувачення в роботі на Росію та скандал з вагнерівцями.

Читайте також Війни за воду не буде, кримчанам її вистачає, – Єрмак

Про центр контрпропаганди

За словами Єрмака, скандал навколо "білоруських" вагнерівців – це міжнародна проблема.

Президент Зеленський запросив міжнародних партнерів до створення центру контрпропаганди, це сьогодні дуже актуально. Усі наші партнери підтвердили свою готовність і зацікавленість,

– заявив Єрмак.

Він додав, що триває процес розробки формату такого центру, невдовзі його презентують, і "дуже скоро він почне роботу".

Про чутки щодо роботи на Росію

Єрмак запевнив, що не переймається, якщо "хтось щось напише" про нього. Адже "практично кожного дня з'являється якась неправдива інформація".

Але коли метою дезінформаційною кампанії є державні інтереси й президент – це геть інша річ.

Багато чого пишеться, багато фейків. Якщо хтось щось написав – то таке, просто неприємно. Та коли це вже кампанія проти країни – цю проблему треба розв'язувати на державному рівні,

– переконаний Андрій Єрмак.

Також цікаво Єрмак обіцяє не прикривати Тищенка і "любих друзів", якщо тих зловлять на корупції