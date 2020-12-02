Сучасне рабство у світі: Генсек ООН назвав загальну кількість жертв
В Організації Об'єднаних Націй заявили, що у світі жертвами сучасного рабства є понад 40 мільйонів осіб. Від загальної кількості жертв – жінки та дівчата становлять 71%.
Усіх членів ООН закликали докласти ще більше зусиль задля того, аби припинити цю "огидну практику". Про це мовиться в заяві Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша.
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Генсек зазначив, що патерн дискримінації ще більше підсилює гендерна нерівність. Водночас у заяві мовиться, що у сучасному світі рабство проявляється у таких формах:
- примусової праці, зокрема дитячої;
- домашньої неволі;
- торгівлі людьми з метою експлуатації;
- примусових шлюбів;
- примусового вербування дітей у збройних конфліктах;
- боргової залежності.
Також Антоніо Гуттеріш у своїй заяві повідомив, що найчастіше рабства зазнають:
- бідні і маргіналізовані члени суспільства;
- расові та етнічні меншини;
- представники корінних народів;
- мігранти.
Також Генеральний секретар ООН закликав підтримати захист жертв рабства, зокрема шляхом участі у добровільному цільовому фонді ООН, який стосується сучасних форм рабства.
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