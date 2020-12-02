В Організації Об'єднаних Націй заявили, що у світі жертвами сучасного рабства є понад 40 мільйонів осіб. Від загальної кількості жертв – жінки та дівчата становлять 71%.

Усіх членів ООН закликали докласти ще більше зусиль задля того, аби припинити цю "огидну практику". Про це мовиться в заяві Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша.

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Генсек зазначив, що патерн дискримінації ще більше підсилює гендерна нерівність. Водночас у заяві мовиться, що у сучасному світі рабство проявляється у таких формах:

примусової праці, зокрема дитячої;

домашньої неволі;

торгівлі людьми з метою експлуатації;

примусових шлюбів;

примусового вербування дітей у збройних конфліктах;

боргової залежності.

Також Антоніо Гуттеріш у своїй заяві повідомив, що найчастіше рабства зазнають:

бідні і маргіналізовані члени суспільства;

расові та етнічні меншини;

представники корінних народів;

мігранти.

Також Генеральний секретар ООН закликав підтримати захист жертв рабства, зокрема шляхом участі у добровільному цільовому фонді ООН, який стосується сучасних форм рабства.

Довідка. 2 грудня відзначають Міжнародний день скасування рабства. Він пов'язаний з прийняттям у 1949 році Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами.