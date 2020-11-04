Закон "Про оренду державного та комунального майна" набрав чинності 1 лютого 2020 року. Його ціль – створити рівні можливості та єдині правила гри для всіх учасників.

А це значить, що тепер державне та комунальне майно здається в оренду через електронний аукціон з використанням дворівневої торгової системи, адміністратором якої визначено державне підприємство "Prozorro.Продажі".

Раніше зрозуміти, як формується ціна на таке майно було вкрай важко, а шукати інформацію про надання того чи іншого об’єкта в оренду – довго та не зовсім зручно, бо оголошення публікувались у друкованих виданнях або на сайтах самих орендодавців.

Відтепер процес надання в оренду буде у формі електронних та прозорих аукціонів, що передбачають рівні можливості та єдині правила гри для всіх учасників ринку. Усе чисто та прозоро: прийшов – дав найбільшу ціну – отримав об’єкт в оренду.

"Колись, якщо ви хотіли орендувати якесь приміщення, то про його здачу в оренду можна було дізнатись лише якось через знайомих. А потім з’ясовувалось, що його вже здають в пільгову оренду умовно за 1 гривню. Сьогодні все це може відбуватись прозоро, ви точно можете бути одним з претендентів на те, щоб отримати щось в оренду. Також ви бачите вартість, ставки, а потім – результати всіх аукціонів", – зазначила Світлана Панаіотіді, представник держави у Наглядовій раді ДП "Prozorro.Продажі".