Сучасний підхід до оренди держмайна: "Prozorro.Продажі" робить процес чесним та відкритим
Закон "Про оренду державного та комунального майна" набрав чинності 1 лютого 2020 року. Його ціль – створити рівні можливості та єдині правила гри для всіх учасників.
А це значить, що тепер державне та комунальне майно здається в оренду через електронний аукціон з використанням дворівневої торгової системи, адміністратором якої визначено державне підприємство "Prozorro.Продажі".
Раніше зрозуміти, як формується ціна на таке майно було вкрай важко, а шукати інформацію про надання того чи іншого об’єкта в оренду – довго та не зовсім зручно, бо оголошення публікувались у друкованих виданнях або на сайтах самих орендодавців.
Відтепер процес надання в оренду буде у формі електронних та прозорих аукціонів, що передбачають рівні можливості та єдині правила гри для всіх учасників ринку. Усе чисто та прозоро: прийшов – дав найбільшу ціну – отримав об’єкт в оренду.
"Колись, якщо ви хотіли орендувати якесь приміщення, то про його здачу в оренду можна було дізнатись лише якось через знайомих. А потім з’ясовувалось, що його вже здають в пільгову оренду умовно за 1 гривню. Сьогодні все це може відбуватись прозоро, ви точно можете бути одним з претендентів на те, щоб отримати щось в оренду. Також ви бачите вартість, ставки, а потім – результати всіх аукціонів", – зазначила Світлана Панаіотіді, представник держави у Наглядовій раді ДП "Prozorro.Продажі".
Будь-яка особа, яка може бути орендарем відповідно до закону, може подати заявку на участь в аукціоні та отримати відповідне майно в оренду не виходячи з дому.
Адже вся інформація про об’єкти, які виставлятимуться на оренду, публікується в електронній торговій системі. Завдяки цьому будь-хто зможе ознайомитися з усіма об’єктами, які орендодавці планують передати в оренду.
А самі ж аукціони будуть аналогічними до тих, за якими вже відбувається мала приватизація.
Хто може надавати майно в оренду
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Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва;
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органи, уповноважені органами місцевого самоврядування – підрозділи виконавчих органів місцевих рад;
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місцеві ради;
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державні та комунальні підприємства, установи та організації;
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державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами;
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Національна академія наук України та національні галузеві академії наук;
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інші особи відповідно до галузевого законодавства.
Вигода від майна, яким не користується держава
Оренда державного майна через систему Prozorro.Продажі дозволяє державі отримати максимальну вигоду від майна, яким вона не користується, але змушена витрачатися на його утримання.
"Держава та місцеві органи влади є одними із найбільших власників за обсягом нерухомого майна, а по всій країні є велика кількість занедбаних будівель. Таке майно є непотрібним ні державним органам, ні підприємствам. І через відсутність ефективної системи пошуку клієнтів на це майно – ситуація не змінюється. Ці об’єкти і далі простоюють та залишаються занедбаними. Завдяки системі Prozorro.Продажі є шанс дати нове життя таким об’єктам, знайшовши ефективних власників на це майно в усіх регіонах України", – пояснила Дарина Марчак, Операційний директор ДП "Prozorro.Продажі".
Таким чином та завдяки таким аукціонам можна наповнити бюджети різних рівнів. Частими організаторами торгів є такі потужні гравці як Укроборонпром та Укрпошта. Але також це можуть бути і великі приватні компанії та корпорації.
Новий Закон мінімізує кількість випадків, коли орендодавець може надавати майно в пільгову оренду тим, хто повинен платити за неї ринкову ціну. Автомобілі, будівлі, окремі приміщення, – будь-що, що належить державі та місцевій владі, і що вона планує передати в оренду, має бути включено в перелік потенційних об’єктів оренди. Списки цього майна будуть опубліковані і доступні для всіх в електронній системі "Prozorro.Продажі", де і відбуватимуться аукціони з надання прав оренди.
Вони дадуть можливість потенційним орендарям ще простіше шукати бажаний об’єкт для оренди серед державного та комунального майна, створять конкурентні умови та зрештою допоможуть максимізувати вартість оренди.
Як взяти участь та знайти об’єкт, який цікавить
Для участі в аукціоні потрібно зареєструватися на авторизованому майданчику і подати заявку. Але давайте трохи детальніше.
Скажімо, ви шукаєте приміщення в оренду під бізнес. Ви заходите на сайт Prozorro.Продажі, дивитеся, що пропонує ваше місто і обираєте потрібний варіант. Далі – реєструєтеся на одному з авторизованих майданчиків. Раніше ми розповідали, що у Prozorro.Продажі їх є понад 40. Оператори охоче допоможуть вам заповнити необхідні документи, подати заявку, взяти участь в аукціоні і, у випадку перемоги, підписати протокол та договір оренди.
Якщо ви не знайшли на сайті нічого, що б вам підійшло, то перегляньте списки потенційних об’єктів, які готуються під здачу.
Враховуючи обсяг ринку, кількість державних та комунальних гравців на ньому і складність процедур оренди, цей крок вперед у вигляді реформи оренди державного і комунального майна – це велика перемога, переконана Світлана Панаіотіді.
"Prozorro.Продажі" дають можливість орендодавцям отримати більшу кількість учасників-клієнтів, більше уваги до об’єкта і підвищення ціни.
Покупцю це дає можливість побачити усю інформацію, відфільтрувати об’єкти по всій Україні за власними побажаннями та можливостями.
Але найголовніше для усіх сторін – відкритість, рівність та прозорість процесу. Адже "Prozorro.Продажі" – гарант безпечності аукціонів, на які ніхто не може вплинути чи вмішатись в їх перебіг.
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