Суд наклав арешт ще на 44 літаки авіакомпаній Росії. Причина – вони літали до окупованого Криму. Наразі під арештом перебувають 109 повітряних суден.

Вдалося встановити ще 44 літаки російських авіакомпаній, які літали на територію окупованого Кримського півострова. Про це повідомили у телеграмі Прокуратури Криму та Севастополя.

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До суду передали клопотання про накладення арештів на повітряні судна, які порушили порядок в’їзду та виїзду на й з окупованого півострова та правила міжнародних польотів. Суд задовольнив клопотання та наклав на літаки арешт.

У прокуратурі нагадали, що розслідують кримінальні провадження за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів.

Станом на 17 листопада арешти наклали загалом на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова.

Зверніть увагу! У жовтні 2020 року виконувач обов’язків директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") Андрій Ярмак повідомив, що російські літаки стали частіше літати до окупованого Кримського півострова.

Участь України в авіації Криму