Агресія Росії в Керченській протоці: суд дозволив затримати російського віцеадмірала
До захоплення 3 українських військових кораблів з 24 членами екіпажу причетний заступник голови Прикордонної служби ФСБ Росії – керівник берегової охорони Геннадій Медведєв. СБУ заочно вже повідомила йому про підозру, а Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати російського віцеадмірала.
Також Служба безпеки України оголосила Медведєва у міжнародний розшук. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на рішення суду.
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Про що мовиться у рішенні
Російському віцеадміралу ще 27 листопада 2018 року СБУ заочно повідомила про підозру. Документ поштою надіслали у ФСБ Росії.
Медведєва також оголошено у міжнародний розшук. На затримання підозрюваного наприкінці листопада 2020 року правоохоронці отримали дозвіл суду. Рішення судді оскарженню не підлягає.
Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на встановлення місцяперебування підозрюваного,
– мовиться у матеріалах суду.
Що відомо про інцидент у Керченській протоці
- 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Тоді держава-агресор звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Росії та прямували до Керченської протоки.
- У полоні опинилися 24 українські моряки та були захоплені 2 українські кораблі. Згодом моряків арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
- Міжнародний трибунал ООН з морського права в травні 2019 року зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків, а захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" повернути.
- Проте українських моряків звільнили аж 7 вересня 2019 року.
- Українські судна Росія повернула 18 листопада 2019 року у відкритому Чорному морі.
- У Кремлі зазначили, що вони це зробили не через рішення Міжнародного трибуналу ООН, а тому, що 9 січня 2020 року мав відбутися саміт нормандського формату.
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