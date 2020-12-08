До захоплення 3 українських військових кораблів з 24 членами екіпажу причетний заступник голови Прикордонної служби ФСБ Росії – керівник берегової охорони Геннадій Медведєв. СБУ заочно вже повідомила йому про підозру, а Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати російського віцеадмірала.

Також Служба безпеки України оголосила Медведєва у міжнародний розшук. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на рішення суду.

Дізнайтеся більше Угробили, познімали навіть унітази, – командувач ВМС про стан захоплених кораблів

Про що мовиться у рішенні

Російському віцеадміралу ще 27 листопада 2018 року СБУ заочно повідомила про підозру. Документ поштою надіслали у ФСБ Росії.

Медведєва також оголошено у міжнародний розшук. На затримання підозрюваного наприкінці листопада 2020 року правоохоронці отримали дозвіл суду. Рішення судді оскарженню не підлягає.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на встановлення місцяперебування підозрюваного,

– мовиться у матеріалах суду.

Що відомо про інцидент у Керченській протоці