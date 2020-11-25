Окружний суд Гааги викликає на допит російських військових з 53-ої зенітно-ракетної бригади. Їх викликають в якості свідків у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році.

Клопотав про такий допит захист одного з головних підозрюваних у цій справі – російського кадрового офіцера Олега Пулатова. Про це повідомляє "РБК-Україна".

До слова Альтернативні версії катастрофи рейсу MH17 не розглядатимуть: рішення суду Гааги

Як пояснив голова суддівської колегії Хендрік Стейнхенкс, що такий допит потрібен, аби дізнатися, чи залучали російських військових з цієї бригади для транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук" на територію України.

Також судді підкреслили, що раніше Росія відмовлялася від юридичної допомоги в цій справі. Втім, тепер розраховують, що вона може посприяти в разі, якщо запит буде від обвинуваченого або його адвокатів.

До слова, решту вимог адвокатів Олега Пулатова суд Гааги вирішив відхилити. Зокрема, мовиться про допит експертів і свідків, які розглядали альтернативні версії збиття літака, тобто не російськими військовими.

Зі свого боку прокурори наполягали на відхилення всіх клопотань захисту, крім допиту в якості свідка Сергія Дубінського, який фігурує як обвинувачений у справі.



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