Апеляційний суд Мілана провів заключне засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Його повністю виправдали та, за словам, українського омбудсмена Денісової, він невдовзі повернеться в Україну.

На засіданні суду були присутні глава МВС України Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вони першими написали про радісну звістку на своїй фейсбук-сторінках, передає 24 канал.

Україно, Віталія Марківа виправдали! Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його,

– написала Денісова.

Вона додала, що Марків повернеться разом із українською делегацією на Батьківщину.

Арсен Аваков, своєю чергою, теж написав у соцмережах про звільнення Марківа.

3 листопада під час заключного засідання апеляційного суду Марків вперше не був присутній в залі. Як повідомила українська журналістка Наталя Кудрик, що спостерігала за процесом, це було зумовлено коронавірусними обмеженнями у Мілані.

Втім, Віталій Марків спостерігав за перебігом слухань через відеозв’язок із в’язниці суворого режиму "Опера", що біля Мілана.

Що Марків сказав під час останнього виступу у суді

Промова українця тривала 5 хвилин. Під час неї Марків наголосив на своїй невинуватості та повній непричетності до факту загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі і його перекладача, російського правозахисника Андрія Миронова. Солдат попросив суд аналізувати факти, а не вигадки.

Я слухняний громадянин держави, і глибоко поважаю закон, державні установи і правову державу. Я не розумію, тут ніби говорять про конкретні факти, але коли порушується питання про виїзд і розслідування на місці події, про проведення балістичних експериментів, – усі бояться. Я завжди заявляв про свою невинуватість і буду боротися завжди до кінця, щоб довести свою невинуватість,

– наголосив він.

Українець також сказав, що за час його перебування в італійській в’язниці йому не надали ані психолога, ані іншого соцпрацівника, але на суді "присвятили багато часу, щоб охарактеризувати його як монстра".

"За увесь час я не отримав догани чи якогось зауваження від персоналу тюрми. Я завжди дотримувався тюремних правил і з повагою ставився до працівників цього закладу. Я не зробив нічого. Нічого! Нічого такого, що б загрожувало чийомусь життю", – сказав Марків.

Виправдувальний вирок суд оголосив близько 21:00 за Києвом. До цього судді деякий час перебували у нарадчій кімнаті.

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