Взимку 2019 року в Покровському районі Кривого Рогу нетверезий пенсіонер розбещував 5-річну дитину. Його визнали винним, але не ув'язнили.

Про випробувальний термін, до якого фактично засудив злочинця суддя Жовтневого районного суду Юрій Козлов, повідомляє "Перший міський". Вирок для педофіла вже опублікували на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

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Свою провину пенсіонер визнав під час розгляду справи.

Що відомо про розбещення дитини пенсіонером у Кривому Розі

Як з'ясували в суді, злочин стався 22 грудня 2019, коли літній чоловік приїхав до родичів. Після застілля чоловіка поклали спати у кімнату дівчинки, але він сп'яну вирішив її розбещувати.

Злочинець торкався язиком статевих органів дитини. Коли ж вона прокинулася, то почала кричати. На голос прибігли батьки постраждалої.

Після цього пенсіонер схопив ключі від машини та спробував втекти. Його знайшли та затримали патрульні неподалік від будинку родичів.

Залишився на волі

Всупереч тому, що жертвою зловмисника стала дитина, суддя чомусь вирішив засудити його до 5 років позбавлення волі, замінивши ув'язнення на випробувальний термін.

Тож, педофіл не знаходитиметься у неволі. Якщо не порушить закон протягом наступних 24 місяців.