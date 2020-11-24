Колишній власник "Приватбанку" олігарх Ігор Коломойський звернувся із заявою до Апеляційного суду. У відповідь Київський апеляційний суд зобов'язав Солом'янський райсуд продовжити розгляд справи про законність договорів "Приватбанку" з його консультантами. Мовиться про співпрацю з детективами Kroll, Alixpartners, Hogan Lovells і "Астерс".

Відповідачами у справі також виступають Національний банк України, Міністерство фінансів та компанії-консультанти банку. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу банку.

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Ще на початку червня 2020 року Солом'янський райсуд Києва залишив без розгляду поданий Коломойським у грудні 2017-го позов. Тоді судді аргументували це рішення "відсутність позовних вимог".

Київський апеляційний суд у справі (за позовом – 24 канал) Коломойського про визнання недійсними договорів з консультантами "Приватбанку" скасував ухвалу про залишення позову без розгляду і відправив справу до Солом'янського райсуду для продовження розгляду по суті,

– мовиться у повідомленні.

Що цьому передувало