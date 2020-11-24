Коломойський вимагає у суді вивчити законність договору "Приватбанку" з детективами Kroll
Колишній власник "Приватбанку" олігарх Ігор Коломойський звернувся із заявою до Апеляційного суду. У відповідь Київський апеляційний суд зобов'язав Солом'янський райсуд продовжити розгляд справи про законність договорів "Приватбанку" з його консультантами. Мовиться про співпрацю з детективами Kroll, Alixpartners, Hogan Lovells і "Астерс".
Відповідачами у справі також виступають Національний банк України, Міністерство фінансів та компанії-консультанти банку. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу банку.
Важливо Коломойський і Боголюбов вивели мільярди із "Приватбанку" через філію на Кіпрі, – розслідування
Ще на початку червня 2020 року Солом'янський райсуд Києва залишив без розгляду поданий Коломойським у грудні 2017-го позов. Тоді судді аргументували це рішення "відсутність позовних вимог".
Київський апеляційний суд у справі (за позовом – 24 канал) Коломойського про визнання недійсними договорів з консультантами "Приватбанку" скасував ухвалу про залишення позову без розгляду і відправив справу до Солом'янського райсуду для продовження розгляду по суті,
– мовиться у повідомленні.
Що цьому передувало
- У грудні 2017 року "Приватбанк" подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також 6 компаній, які ймовірно їм належать.
- Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії "Приватбанку".
- Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту "Приватбанку" підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків щонайменше у 5,5 мільярдів доларів.
- 4 грудня 2018 року суд видав наказ про всесвітній арешт активів ексвласників банку і зазначених шести компаній на суму понад 2,5 мільярдів доларів.
- Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.
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