Басманний суд міста Москви 26 листопада виніс вирок ексголові НАК "Нафтогаз Україна" Ігорю Бакаю. Його звинувачують за статтею про шахрайство.

Бакая засудили до 4 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Ігоря Бакая затримали у Москві ще у жовтні 2017 року. Разом з ним затримали його бухгалтера і помічника. Його звинувачують у тому, що він обманним шляхом заволодів фінансами сторонніх осіб. На нього є 10 заяв, серед яких заява від мільярдера Росії Алішера Усманова. Він нібито позичив Бакаю 9 мільярдів доларів.

Пізніше російські слідчі пред'явили Бакаю звинувачення в особливо великому шахрайстві. 27 жовтня 2017 року Таганський суд Москви санкціонував арешт до 12 листопада.

Що відомо про колишнього голову "Нафтогазу"

Бакай був головою правління "Нафтогазу" з 1998 по 2000 рік.

З 2003 по 2004 рік він керував Державним управлінням справами України.

2004 року Бакай виїхав з України, а у березні 2005 року отримав громадянство Росії.

Зверніть увагу! В Україні Бакай підозрювався в незаконному продажі майнових комплексів готелів "Дніпро" та "Україна", нерухомості Національного комплексу "Експоцентр України".