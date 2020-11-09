У Кривому Розі 7 листопада чоловік напав із ножем на перехожих. Двох людей він убив, ще 8 осіб постраждали. 9 листопада підозрюваному в нападі Тарасу Усенку суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Що вирішив суд щодо нападника

Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу обрав підозрюваному запобіжний захід, повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

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Тарас Усенко перебуватиме під вартою протягом 60 діб, тобто до 5 січня 2021 року. Суд не передбачив можливості внесення застави. У сторони захисту є 5 днів на оскарження рішення.

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У чому підозрюють зловмисника

Правоохоронці проти чоловіка порушили дві справи – умисне вбивство та замах на умисне вбивство.

За такі злочини підозрюваному Тарасу Усенку загрожує позбавлення волі на 10 – 15 років або довічне ув'язнення.

Прокуратура клопотатиме, що йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Тарас Усенко під час затримання він заявив, що народився та живе в пеклі, бо "хто там ще може жити".

Рідні кажуть, що чоловік жив сам. Нещодавно їздив на заробітки в Чехію, а повернувся звідти іншою людиною. Тоді й почав говорити про голоси й демонів, але не поводився агресивно.

Водночас у помешканні затриманого "на стінах виявили дивні містичні символи й концентричні малюнки". Цим зображенням оцінку даватимуть експерти у психіатрії.

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