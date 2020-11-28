Верховний суд відмовився повертати екнардепу Семену Семенченку звання офіцера. Хоча чоловік оскаржував це у судах різних інстанцій.

Таке рішення судді прийняли у 16 листопада. Про це свідчить постанова суду, опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє "Українська правда".

Читайте також "Збиті льотчики": куди зникли народні герої Майдану

У чому справа

У 2015 році тимчасовий виконувач обов'язків командувача Нацгвардії позбавив Семченка військових звань "капітан резерву" та "майор резерву".

Екснардеп у суді домагався визнати наказ протиправним та незаконним. Відтак Окружний адмінсуд Києва у 2016 році задовольнив позов Семченка, однак згодом Київський апеляційний адміністративний суд скасував постанову.

У 2019 році справу розглядали знову. Шостий апеляційний адмінсуд також не повернув позивачу офіцерське звання.

Семенченко подав касаційну скаргу. Проте Верховний суд її теж не задовольнив.

Що кажуть у Нацгвардії

Представник Нацгвардії наголосив, що наказ про позбавлення офіцерського звання Семенченка видали на підставі висновків службового розслідування.

Цікаво Верховний Суд відмовив Януковичу у позові про честь і гідність

Позиція прокуратури

У 2016 році у прокуратурі стверджували, що заявляли, що Семенченку видали "завідомо неправдиве" тимчасове посвідчення офіцера запасу.

Відтак прокурори переконують, ,що Семенченко використав фіктивний документ для прийняття його на військову службу в резерві у батальйоні "Донбас".