Велика палата Верховного суду, попри клопотання Нацбанку, не застосувала "антиколомойський закон" під час розгляду справи про вклади сім'ї Суркісів. Зауважимо, що справа стосується списання 1 мільярда гривень депозитів сім'ї бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів внаслідок націоналізації "Приватбанку".

У суді додали, що провадження у цій справі закрили на інших підставах. Про це мовиться у рішенні Верховного суду.

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"Доводи НБУ про застосування так званого антиколомойського закону для закриття справи слід відхилити, оскільки провадження у цій справі підлягає закриттю на інших підставах", – заявили у суді.

Зверніть увагу! Представники Суркісів подали клопотання про переведення справи до Печерського райсуду. Натомість "Приватбанк" подав заяву про відсутність підстав такого направлення.

На думку судді Віктора Пророка, "якщо хоча б частина заявлених позивачами вимог підлягає розгляду в порядку господарського чи адміністративного судочинства, справа не може бути переданою на розгляд суду цивільної юрисдикції".

Пророк зазначив, що вимоги, які висловив позивач, не можуть бути предметом розгляду. Суддя додав, що Велика палата ВС з аналогічних причин прийшла до висновку про відсутність підстав для застосування у даній справі "антиколомойського" закону.

Що відомо про "антиколомойський" закон? Він є однією з головних вимог МВФ для кредиту Україні. Його називають "антиколомойським", оскільки найбільше значення він має для державного "Приватбанку"



Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Він є однією з головних вимог МВФ для кредиту Україні. Його називають "антиколомойським", оскільки найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

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