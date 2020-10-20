Святошинський райсуд Києва оголосив у міжнародний розшук 3 колишніх бійців спецзагону "Беркут", причетних до розстрілів на Майдані у 2014 році. Усі вони раніше були передані проросійським бойовикам в рамках обміну бранцями у грудні 2019-го.

Оскільки беркутівців оголосили у міжнародний розшук, справу стосовно них поки зупинили. Ще 2 бійців "Беркуту", яких тоді теж обміняла Україна, вже повернулися до Києва. Відтак, щодо них справу слухатимуть далі. Про це стало відомо з онлайн-трансляції судового засідання, що веде на своїй фейсбук-сторінці Тетяна Безрук.

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Прокуратура просила оголосити беркутівців у розшук, вказуючи на те, що вони не з'являються і з ними неможливо встановити зв'язок. Захист, своєю чергою, стверджував, що підстав для розшуку немає. Суд погодився із прокуратурою.

Під час виступу на засіданні один із колишніх беркутівців запевняв, що СБУ наприкінці 2019 року благала їх погодитися на обмін з бойовиками. Інакше, за його словами, обмін би зірвався.

Зверніть увагу! У злочині звинувачують 5 ексбійців "Беркута":

Сергія Тамтуру;

Олександра Маринченка;

Павла Аброськіна;

Сергія Зінченка;

Олега Янішевського.

Наприкінці грудня 2019 року їх усіх звільнили для участі в обміні полоненими. Такими були домовленості між президентом України та Росії. Однак 8 лютого 2020 року Тамтура і Маринченко повернулися на підконтрольну територію України.

Цікаво, що відразу після обміну двоє інших беркутівців – Сергій Зінченко та Павло Аброськін – розповіли сепаратистським ЗМІ про те, що українська влада не має доказів їх причетності до вбивств на Майдані.