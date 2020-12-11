Катастрофа Іл-76 під Луганськом: суд підтвердив вирок генералу Назарову
Апеляційний суд Дніпропетровської області підтвердив вирок першої інстанції та засудив генерала Збройних Сил України Віктора Назарова до 7 років позбавлення волі. Військовому інкримінували недбале ставлення до військової служби в бойовій обстановці, що призвело до падіння літака Іл-76 та загибелі 49 військових з екіпажу у червні 2014 року.
Під варту Назарова відразу не взяли. Після оголошення вироку він з дружиною покинув залу суду. Про це повідомляє "Судовий репортер".
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Як на вирок відреагував сам генерал
Назаров назвав рішення суду "дурнуватим" та анонсував про скаргу до Верховного суду. Для цього у нього є 3 місяці.
Суд пішов по безпрєдєлу, бо всі ті докази ... ніякого обґрунтованого рішення чому вони не прийняті ... Дебати пройшли однозначно на нашу користь,
– сказав Назаров.
Основне про катастрофу військового літака Іл-76
- Трагедія сталася в ніч 14 червня 2014 року в аеропорту Луганська.
- Транспортний літак Іл-76 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України підбили терористи.
- Внаслідок авіакатастрофи загинули 49 людей, 40 з них були десантниками 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.
- Катастрофа стала найбільшою від початку АТО. Водночас втрати ЗСУ за період незалежності до цього часу не були такими великими.
- Міноборони відсторонило від виконання обов'язків низку військових. Зокрема, і заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова.
- Також СБУ встановила, що до збиття літака причетна Росія.
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