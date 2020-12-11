Апеляційний суд Дніпропетровської області підтвердив вирок першої інстанції та засудив генерала Збройних Сил України Віктора Назарова до 7 років позбавлення волі. Військовому інкримінували недбале ставлення до військової служби в бойовій обстановці, що призвело до падіння літака Іл-76 та загибелі 49 військових з екіпажу у червні 2014 року.

Під варту Назарова відразу не взяли. Після оголошення вироку він з дружиною покинув залу суду. Про це повідомляє "Судовий репортер".

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Як на вирок відреагував сам генерал

Назаров назвав рішення суду "дурнуватим" та анонсував про скаргу до Верховного суду. Для цього у нього є 3 місяці.

Суд пішов по безпрєдєлу, бо всі ті докази ... ніякого обґрунтованого рішення чому вони не прийняті ... Дебати пройшли однозначно на нашу користь,

– сказав Назаров.

Зверніть увагу! Павлоградський суд Дніпропетровської області у березні 2017 року визнав Назарова винним у службовій недбалості призначив 7 років тюремного ув’язнення. В обвинувальному акті мовилося, що генерал не взяв до уваги інформацію СБУ про загрозу збиття літака і дозволив проведення спецоперації з доставки військових у Луганський аеропорт. Також суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони по 500 тисяч гривень кожен. Назаров своєї провини не визнав та подав на апеляцію.

Основне про катастрофу військового літака Іл-76