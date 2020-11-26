Власницю елітного ресторана Полтави Наталію Саєнко суд визнав повністю не винною у скоєнні смертельної ДТП. У 2018 році вона на смерть збила школяра, який переїжджав через дорогу на велосипеді.

Про те, як судді визнали всі докази провини жінки припущеннями, повідомляє "Суспільне. Полтава". Саєнко не тільки визнали не винною, але їй повернули позашляховик та права.

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Тож, відтепер жінка може спокійно сісти за кермо.

Що відомо про виправдальний вирок для власниці ресторану в Полтаві

Під час судових засідань, які тривали понад 1,5 роки, в Жовтневому суді Полтави визнали, що 6 листопада 2018-го Наталія Саєнко дійсно перебувала за кермом власного Mercedes-Benz ML250.

На пішохідному переході на вулиці Соборності вона збила 15-річного велосипедиста Артема Левченко. Від отриманих травм хлопець помер через 1,5 місяці коми.

Як стверджують журналісти та свідки, одразу після ДТП чоловік Саєнко забрав з машини відеореєстратор. Надали цей гаджет слідчим лише наступного дня, коли на ньому вже не було відеозаписів. Також з автівки знімали номерні знаки.



Mercedes без номерів / Фото пресслужби поліції Полтавщини

Крім того, очевидці казали, що на момент аварії жінка розмовляла телефоном.

Але всі ці нюанси суд не врахував, зазначивши, що вони є не доказаними.

Велосипедист-порушник

Крім того, всю провину за аварію суддя переклав на загиблого хлопця. Мовляв, він порушив правила дорожнього руху, виїхавши на пішохідний перехід. Рестораторка ж, як визначив служитель Феміди, не могла уникнути зіткнення.

Рідні загиблого не згодні з рішенням суду, тому планують подати скаргу в апеляцію. Крім того, вони звинувачують Саєнко у вбивстві двох людей, оскільки невдовзі після аварії помер дідусь підлітка.