Окружний адмінсуд Києва прийняв рішення повернути ексмеру Києва Леоніду Черновецькому його позов щодо статусу російської мови в Україні. Раніше політик просив зобов'язати Кабмін внести до Ради проєкт закону про російську мову як другу державну.

Деталі про заяву Черновецького

Відповідна заява від Черновецького надійшла у вересні 2020 року. Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

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Окрім надання статусу російській мові державної, Черновецький вимагав визнати протиправною бездіяльність уряду. На думку політика, ця бездіяльність полягала у тому, що законопроєкт про російську мову не внесли на розгляд парламенту.

Що вирішив суд

Суд повернув Черновецькому його заяву. Своє рішення суд мотивував тим, що політик у заяві не дотримався вимог Кодексу адміністративного судочинства України та положень Конституції про статус державної мови.

Тепер Черновецький за час, який встановив суд, має виправити свої помилки. Зокрема, переписати заяву українською.

Зверніть увагу! В Україні державною мовою є українська. Держава має захищати її всебічний розвиток та функціонування у всіх сферах життя.

Хто такий Леонід Черновецький