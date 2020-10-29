Нещодавно Констититуційний суд скасував відповідальність за недостовірне декларування й позбавив повноважень НАЗК. У Нацагентстві заявляють, що вони не зможуть провести перевірку, без якої неможливо призначити переможців виборів.

Мовиться про доступ Агентства до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Про це заявили в НАЗК.

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Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. Конституційний суд фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів,

– заявили в Національному агентстві.

В антикорупційному органі пояснюють, що призначення низки кандидатів на посади неможливе без проходження спеціальних перевірок. Мовиться зокрема про голів обласних, районних рад і їхніх заступників.

"Конституційний суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування й усього державного апарату", – заявив керівник НАЗК Олександр Новіков.

Що відомо про рішення Конституційного суду: