Суд продовжив арешт Андрію Антоненку на два місяці
Шевченківський районний суд Києва 21 жовтня продовжив ще на два місяці запобіжний захід підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Андрій Антоненко до грудня пробуде під вартою, а Юлія Кузьменко – під домашнім арештом. Також продовжили особисті зобов'язання для Яни Дугарь.
Відповідне рішення суд виніс за клопотанням сторони обвинувачення. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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У справі щодо вбивства Шеремета правоохоронці допитали вже кілька тисяч осіб. Досудове розслідування, у якому встановлюють організаторів вчинення цього вбивства, триває і досі. Раніше адвокати підозрюваних подали клопотання, аби допитали Президента України Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Однак суд відмовився допитувати посадовців.
Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета
- Дитячу хірургиню Кузьменко підозрюють у тому, що вона прикріпила вибухівку до автомобіля журналіста.
- Військова медсестра Дугарь нібито вела спостереження за автівкою.
- Військового Сил спеціальних операцій ЗСУ та музиканта Антоненка підозрюють в організації групи, яка вбила Шеремета.
Усі підозрювані заперечують свою причетність до вбивства. Значна частина українців також їх захищає.
Головне про вбивство Шеремета
- 20 липня 2020 року в Києві підірвали автомобіль, на якому їхав білоруський журналіст Павло Шеремет.
- Слідство тривало протягом 3 років, його подробиці тримали в таємниці.
- У грудні 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві.
- Детальніше про перебіг справи – читайте тут.