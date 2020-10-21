Шевченківський районний суд Києва 21 жовтня продовжив ще на два місяці запобіжний захід підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Андрій Антоненко до грудня пробуде під вартою, а Юлія Кузьменко – під домашнім арештом. Також продовжили особисті зобов'язання для Яни Дугарь.

Відповідне рішення суд виніс за клопотанням сторони обвинувачення. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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У справі щодо вбивства Шеремета правоохоронці допитали вже кілька тисяч осіб. Досудове розслідування, у якому встановлюють організаторів вчинення цього вбивства, триває і досі. Раніше адвокати підозрюваних подали клопотання, аби допитали Президента України Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Однак суд відмовився допитувати посадовців.

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета

Дитячу хірургиню Кузьменко підозрюють у тому, що вона прикріпила вибухівку до автомобіля журналіста.

Військова медсестра Дугарь нібито вела спостереження за автівкою.

Військового Сил спеціальних операцій ЗСУ та музиканта Антоненка підозрюють в організації групи, яка вбила Шеремета.

Усі підозрювані заперечують свою причетність до вбивства. Значна частина українців також їх захищає.

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