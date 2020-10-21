Журналіст з окупованого Росією Криму Ремзі Бекіров залишиться під арештом. Таке рішення ухвалив Третій апеляційний суд загальної юрисдикції міста Сочі. Правозахисники б'ють на сполох, адже окупанти "забили" на кримінальне законодавство та не врахували четверту Женевську конвенцію щодо Ремзі Бекірова.

Що відомо про рішення суду

Адвокат Едем Семедляєв заявив, що в апеляції вказано, що Верховний суд Республіки Крим неправильно застосував кримінальне законодавство. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

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Так, суд своїм рішенням залишив під арештом у Криму журналіста Бекірова. Правозахисники наголосили, що судді не застосували до Бекірова четверту Женевську конвенцію. Вона передбачає захист цивільного населення під час війни та гуманне поводження з населенням, що перебуває на окупованій території.

Не врахував те, що Ремзі під час судового процесу перебуває в акваріумі, хоча Європейський суд неодноразово вказував на те, що це принижує людську гідність. У нього елементарно немає столу,

– сказав Семедляєв.

В яких умовах перебуває Бекіров

Раніше його дружина повідомила у коментарі "Кримськотатарському Ресурсному Центру", що у Бекірова почалися проблеми зі здоров'ям. З початком літа у політв'язня почалися проблеми зі шкірою через пекучу спеку і духоту, а душ у них всього один раз в тиждень.

Його перевели у спецблок, де більш жорсткі умови, цілодобове відеоспостереження, моторошні умови утримання в камері. Офіційно причину не називають,

– розповіла вона.

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