22-річний громадянин Єгипту залишиться під вартою із можливістю вийти на волю під заставу. Так вирішили судді Харківського апеляційного суду 30 листопада.

Під час розглядання скарги підозрюваного у вчиненні жахливої ДТП із 4 постраждалими, адвокати вимагали звільнити водія під домашній арешт, повідомляє "Суспільне". Також юристи наполягали на зменшенні суми застави.

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Судді відмовилися змінювати постанову своїх колег, які обирали запобіжний захід для Хенді Алі.

Застава у 10,5 мільйонів

Прокурори та представники потерпілих просили суддів не покращувати умови для ймовірного порушника правил дорожнього руху.

Тож, заслухавши всі доводи, суддя Сергій Шабельніков оголосив вердикт про перебування Хенді Алі під вартою із можливістю внесення 10,5 мільйонів застави.

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ДТП сталася 7 листопада. Volkswagen Passat, за кермом якого перебував громадянин Єгипту Хенді Алі, на величезній швидкості зніс 4 пішоходів.

Правоохоронці одразу відкрили кримінальне провадження.

За даними прокуратури, Хенді Алі є підозрюваним по іншій справі та знаходився під заставою. Його випустили з-під варти при внесенні 105 тисяч гривень.

Іноземець за останні кілька років скоїв щонайменше 22 порушення правил дорожнього руху.

За скоєний злочин йому світить від 3 до 8 років ув'язнення.