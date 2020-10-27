Конституційний суд України скасував покарання за декларування недостовірної інформації. В Офісі Президента звинуватили в цьому "бізнесменів від політики", які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя, майно та доходи мають бути під контролем, а отже – чесними.

Основи конкурентоспроможної держави – це прозорість державного апарату, нульова толерантність до будь-яких проявів корупції, справжня незалежність судової гілки влади, наголосили в Офісі Президента України.

Важливо Такого не було навіть за Януковича: Конституційний суд скасував антикорупційну реформу

Україна створила систему е-декларування й контролю статків посадовців і депутатів. Елементами цієї системи є не лише обов'язок визначених законом осіб декларувати майно й доходи, а й відповідальність за недостовірне декларування, а також контрольні повноваження НАЗК,

– наголосили в ОПУ.

У президентській канцелярії наполягають, що нині ця система працювала ефективно, показавши українському народу, чим насправді володіють політики, і дозволивши притягнути до відповідальності порушників антикорупційного законодавства.

"Та незважаючи на протидію, відповідні інструменти в законодавстві України будуть збережені або, в крайньому разі, поновлені. Жодного відступу в антикорупційній роботі не допускаємо навіть гіпотетично", – запевнили в Офісі Президента.

Резюмуючи, там пообіцяли, що президент обов'язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу й максимально ефективну роботу системи електронного декларування, а також невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Коротко про рішення КСУ: