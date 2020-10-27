Суд дозволив брехати в деклараціях: реакція Офісу Президента
Конституційний суд України скасував покарання за декларування недостовірної інформації. В Офісі Президента звинуватили в цьому "бізнесменів від політики", які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя, майно та доходи мають бути під контролем, а отже – чесними.
Основи конкурентоспроможної держави – це прозорість державного апарату, нульова толерантність до будь-яких проявів корупції, справжня незалежність судової гілки влади, наголосили в Офісі Президента України.
Важливо Такого не було навіть за Януковича: Конституційний суд скасував антикорупційну реформу
Україна створила систему е-декларування й контролю статків посадовців і депутатів. Елементами цієї системи є не лише обов'язок визначених законом осіб декларувати майно й доходи, а й відповідальність за недостовірне декларування, а також контрольні повноваження НАЗК,
– наголосили в ОПУ.
У президентській канцелярії наполягають, що нині ця система працювала ефективно, показавши українському народу, чим насправді володіють політики, і дозволивши притягнути до відповідальності порушників антикорупційного законодавства.
"Та незважаючи на протидію, відповідні інструменти в законодавстві України будуть збережені або, в крайньому разі, поновлені. Жодного відступу в антикорупційній роботі не допускаємо навіть гіпотетично", – запевнили в Офісі Президента.
Резюмуючи, там пообіцяли, що президент обов'язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу й максимально ефективну роботу системи електронного декларування, а також невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.
Коротко про рішення КСУ:
- Під час закритого засідання 27 жовтня Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації.
- Суд у своєму рішенні встановив, що буцімто кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є "неконституційною". Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.
- Журналіст Сергій Лещенко також стверджує, що суд скасував положення щодо незаконного збагачення, електронного декларування й повноважень НАЗК.