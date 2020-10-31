Суд в Одесі скасував рішення ТВК, яким встановлено результати виборів сільського голови у Кароліно-Бугазькій громаді. Раніше ТВК неправомірно оголосила перерву у засіданні, а потім ще й у підсумковому протоколі вписала час його складення в межах цієї перерви. А за той час новообраний голова села встиг прийняти присягу та провести першу сесію сільради.

Одеський окружний адмінсуд скасував рішення ТВК про оголошення результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді (Одеська область). Про це повідомила у фейсбуці керівниця мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Нагадаємо У приміщенні ТВК в Одесі знайшли димову гранату: фото

За її словами, проблема у цій громаді полягає в тому, що ТВК насправді не встановила результатів виборів, але при цьому відбулося перше засідання органу місцевого самоврядування, під час якого кандидат на посаду сільського голови навіть склав присягу.

Суд зобов’язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулись, та оголосити повторні,

– повідомила Айвазовська.

Коротко про ситуацію в Кароліно-Бугазькій громаді

Кароліно-Бугазька сільська ТВК Одеської області датувала протокол про результати голосування з виборів сільського голови часом, протягом якого члени цієї ж комісії перебували на перерві.

Цю перерву члени комісії оголосили о 00:40 і до 12:00 27 жовтня, ігноруючи те, що це засідання згідно з чинним законодавством мало б бути безперервним.

Однак й перерва у роботі ТВК не завадила того ж 27 жовтня провести першу сесію новообраної Кароліно-Бугазької сільської ради, на якій кандидат на посаду сільського голови Андрій Апанасенко склав присягу.

Кароліно-Бугазька громада розташована в Одеській області біля Затоки: мапа

Зверніть увагу ЦВК опублікувала перші результати місцевих виборів в Україні