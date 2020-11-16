Апеляційний суд скасував арешт президента-втікача Віктора Януковича. Раніше Печерський районний суд Києва визначив такий запобіжний захід ще 12 травня 2020 року.

Питання щодо запобіжного заходу Київський апеляційний суд розглянув на своєму засіданні 16 листопада, повідомляє 24 канал.

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Справа стосується побиття учасників Революції Гідності протягом 18 – 20 лютого 2014 року. Тобто, вона не має нічого спільного з державною зрадою, за яку Віктора Януковича раніше засудили.

Крім того, своїм рішенням апеляційний суд призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції. Таким чином феміда майже повністю задовільнила позов адвокатів Януковича.

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