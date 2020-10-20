Із криками адвокатка вибігла зі зали: суд у справі Мартиненка знову зірвали
Судове засідання у справі "Енергоатому", де одним із обвинувачених є колишній народний депутат Микола Мартиненко, зірвала адвокатка сторони захисту. Вона перебивала пояснення прокурора САП та суддів, кричала і врешті вибігла зі зали суду.
Вищий антикорупційний суд мав розпочати засідання з дослідження письмових доказів у справі щодо обвинувачення екснардепа Мартиненка та посадовців ДП "СхідГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", повідомляють у фейсбуці САП.
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У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що засідання вчергове зірвала поведінка сторони захисту, зокрема адвокатки, яка перебивала прокурора.
У Центрі протидії корупції повідомили, що мова йде Нонну Надіч.
Адвокатка двох обвинувачених у справі почала перебивати пояснення прокурора САП з приводу письмових доказів сторони обвинувачення у справі. Попри зауваження головуючої судді, вона продовжила викрикувати та перебивати як суддів, так і прокурора,
– заявляють у САП.
Після відмови у зміні черговості виступу сторін, захисниця з викриками вибігла із зали суду. Її клієнти залишилися без правової допомоги. А подальше проведення судового засідання стало неможливим, бо участь захисника у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжкого злочину є обов’язковою.
Зважаючи на таку поведінку, суд вирішив звернутися до органів адвокатського самоврядування щодо притягнення її до відповідальності. Наступне засідання призначене на 9:00 22 жовтня.