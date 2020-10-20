Вищий антикорупційний суд мав розпочати засідання з дослідження письмових доказів у справі щодо обвинувачення екснардепа Мартиненка та посадовців ДП "СхідГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", повідомляють у фейсбуці САП.

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У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що засідання вчергове зірвала поведінка сторони захисту, зокрема адвокатки, яка перебивала прокурора.

У Центрі протидії корупції повідомили, що мова йде Нонну Надіч.

Адвокатка двох обвинувачених у справі почала перебивати пояснення прокурора САП з приводу письмових доказів сторони обвинувачення у справі. Попри зауваження головуючої судді, вона продовжила викрикувати та перебивати як суддів, так і прокурора,

– заявляють у САП.

Після відмови у зміні черговості виступу сторін, захисниця з викриками вибігла із зали суду. Її клієнти залишилися без правової допомоги. А подальше проведення судового засідання стало неможливим, бо участь захисника у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжкого злочину є обов’язковою.

Зважаючи на таку поведінку, суд вирішив звернутися до органів адвокатського самоврядування щодо притягнення її до відповідальності. Наступне засідання призначене на 9:00 22 жовтня.

Зверніть увагу! У липні 2020 року Мартиненко та компанія мали дещо інших адвокатів, наприклад, Петра Бойка і Тетяну Черезов. Тоді вони влаштували демарш з десятками клопотань, викриками, погрозами.