Суддя у справі Януковича відмовився відводити його адвоката: що відомо
Печерський районний суд Києва відмовився відводити адвоката Віктора Януковича Олександра Горошинського. А також двох прокурорів – Олексія Донського і Дениса Іванова.
Це відбулось у ході розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу експрезиденту. Він стосувався справи щодо організації насильницьких злочинів 18 – 20 лютого 2014 року. Про це повідомили на сайті Укрінформ.
До теми Янукович не має права бути присутнім у суді, – прокурор
Відведення адвоката Януковича
На початку засідання представники обвинувачення озвучили, що один із прокурорів у справі раніше подав через канцелярію суду клопотання про відвід адвокату Януковича – Горошинському.
Суддя В'ячеслав Підпалий оголосив, що у задоволенні заяви прокурора Яніса Сімонова, який подав клопотання про відвід адвоката, суд постановив відмовити.
Сумніви в упередженості
Сам адвокат під час оголошення відводу Донському та Іванову зазначив, що захист має сумніви у їхній неупередженості. Іванов, зі свого боку, просив залишити це клопотання без розгляду.
Після виходу з нарадчої кімнати суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід 2 прокурорів.
Суддя ухвалив: у задоволенні заяви Горошинського відмовити,
– поінформував суддя В'ячеслав Підпалий
Справа Януковича: що відомо
- Печерський суд ухвалив рішення про заочний арешт Януковича у справі про розстріли на Майдані. Попри це, Київський апеляційний суд його скасував.
- Адвокати, які представляли інтереси президента-втікача, заявили, що той хоче брати участь у суді з обрання йому запобіжного заходу.
- Прокурор у справі Олексій Донський заявив, що, згідно з законом, Янукович не має права бути присутнім на засіданні суду.
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