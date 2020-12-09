Печерський районний суд Києва відмовився відводити адвоката Віктора Януковича Олександра Горошинського. А також двох прокурорів – Олексія Донського і Дениса Іванова.

Це відбулось у ході розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу експрезиденту. Він стосувався справи щодо організації насильницьких злочинів 18 – 20 лютого 2014 року. Про це повідомили на сайті Укрінформ.

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Відведення адвоката Януковича

На початку засідання представники обвинувачення озвучили, що один із прокурорів у справі раніше подав через канцелярію суду клопотання про відвід адвокату Януковича – Горошинському.

Суддя В'ячеслав Підпалий оголосив, що у задоволенні заяви прокурора Яніса Сімонова, який подав клопотання про відвід адвоката, суд постановив відмовити.

Сумніви в упередженості

Сам адвокат під час оголошення відводу Донському та Іванову зазначив, що захист має сумніви у їхній неупередженості. Іванов, зі свого боку, просив залишити це клопотання без розгляду.

Після виходу з нарадчої кімнати суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід 2 прокурорів.

Суддя ухвалив: у задоволенні заяви Горошинського відмовити,

– поінформував суддя В'ячеслав Підпалий

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