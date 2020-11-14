Суд відхилив низку позовів Трампа щодо порушення на виборах
Суди у США відхили позови президента Дональда Трампа, який прагне переобратися на другий термін. Очільник США заявляв, що на президентських виборах у штатах Пенсильванія, Аризона та Мічиган були порушення.
Позови Трампа переважно стосувалися нібито порушень у голосуванні поштою. Про це повідомляє Washington Post.
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Позови у Пенсильванії
У штаті Пенсильванія суд відхилив 6 позовів, що стосувалися близько 9 тисяч бюлетенів, надісланих поштою у Філадельфії та Монтгомері. Зокрема, у випадку 600 бюлетенів суддя вказав, що виборці не порушили закону, коли не вказали на конверті зворотну адресу. Адже, згідно з інструкцією, це не було обов'язково.
Інші 5 позовів суд відхилив, бо "компанія Трампа не стверджувала, що є докази шахрайства чи, що бюлетені заповнювали не ті виборці, на чиє ім’я їх видали".
Чому суд відхилив позови у Мічигані
Суддя відхилив скарги 2 спостерігачів від республіканців, які вимагали відкласти оголошення результатів у Детройті. За даними суду, переконливих доказів фальсифікацій немає, а свідчення про нібито неналежні дії працівників дільниці не викликають довіри.
Суддя також наголосив, що задоволення такої вимоги "підірвало би довіру до виборчої системи".
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Що відомо про судові позови в Аризоні
В Аризоні суддя відхилив позов штабу Трампа після того, як юристи позивача визнали, що ця справа не вплине на результати президентських виборів. У цьому штаті Байден випередив Трампа на 11 тисяч голосів.
Головне про вибори у США
- На президентських виборах у США переміг кандидат від демократів Джо Байден.
- Чинний глава держави Трамп незгодний з результатами голосування.
- Він заявив про фальсифікації на виборах. Крім того, подав безліч судових позовів.
- Трамп не хоче мирно передати владу новому президенту.
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