Суди у США відхили позови президента Дональда Трампа, який прагне переобратися на другий термін. Очільник США заявляв, що на президентських виборах у штатах Пенсильванія, Аризона та Мічиган були порушення.

Позови Трампа переважно стосувалися нібито порушень у голосуванні поштою. Про це повідомляє Washington Post.

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Позови у Пенсильванії

У штаті Пенсильванія суд відхилив 6 позовів, що стосувалися близько 9 тисяч бюлетенів, надісланих поштою у Філадельфії та Монтгомері. Зокрема, у випадку 600 бюлетенів суддя вказав, що виборці не порушили закону, коли не вказали на конверті зворотну адресу. Адже, згідно з інструкцією, це не було обов'язково.

Інші 5 позовів суд відхилив, бо "компанія Трампа не стверджувала, що є докази шахрайства чи, що бюлетені заповнювали не ті виборці, на чиє ім’я їх видали".

Чому суд відхилив позови у Мічигані

Суддя відхилив скарги 2 спостерігачів від республіканців, які вимагали відкласти оголошення результатів у Детройті. За даними суду, переконливих доказів фальсифікацій немає, а свідчення про нібито неналежні дії працівників дільниці не викликають довіри.

Суддя також наголосив, що задоволення такої вимоги "підірвало би довіру до виборчої системи".

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Що відомо про судові позови в Аризоні

В Аризоні суддя відхилив позов штабу Трампа після того, як юристи позивача визнали, що ця справа не вплине на результати президентських виборів. У цьому штаті Байден випередив Трампа на 11 тисяч голосів.

Зверніть увагу! 13 листопада декілька юридичних фірм відмовилися вести позови штабу Трампа.

Головне про вибори у США

На президентських виборах у США переміг кандидат від демократів Джо Байден.

Чинний глава держави Трамп незгодний з результатами голосування.

Він заявив про фальсифікації на виборах. Крім того, подав безліч судових позовів.

Трамп не хоче мирно передати владу новому президенту.



Результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу