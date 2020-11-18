Верховний суд штату Пенсільванія відхилив позов штабу Дональда Трампа щодо підрахунку голосів. Трамп заявляв, що там була обмежена можливість спостерігачів стежити за підрахунком результатів.

Юристи ж вважають, що позови навряд змінять результати голосування. Про це повідомляє NBC News.

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Верховний суд скасував це рішення 5 голосами проти 2, наголосивши, що представники кандидатів мали можливість стежити за діяльністю виборчих комісій відповідно до виборчого кодексу США.

Ми вважаємо, що положення комісії, які застосовуються в цьому документі, були розумними,

– йдеться в документі суду.

Попередні випадки

Раніше, суд також відхили позов республіканців з вимогою визнати недійсними 10 тисяч бюлетенів, які надійшли з запізненням у Пенсильванії. Однак апеляційний суд третього округу США відхилив цей позов.

Також адвокати зі штабу Трампа відкликали судовий позов з вимогою перерахувати голоси на виборах в Аризоні. Однак вони дійшли до висновку, що це не допоможе йому там здобути перемогу