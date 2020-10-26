Суд відмовив Гладковському про зміну запобіжного заходу
Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.
У суді нагадали, що дії підозрюваного кваліфікували за статтею "Зловживання владою або службовим становищем", повідомляє пресслужба ВАКС.
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26 жовтня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду за результатами розгляду відмовила у задоволенні клопотання захисника колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України про зміну запобіжного заходу,
– зазначили у відомстві.
Адвокат Гладковського просив змінити йому запобіжний захід із застави на особисте зобов'язання.
Що відомо про справу Гладковського
За даними слідства Гладковський з іншими посадовцями організував закупівлю вантажних автомобілів для ВСУ за цінами, які суттєво перевищували передбачені бюджетом. Закупівлі відбувались в компанії "Богдан Моторс", кінцевим власником якої є Гладковський.
В результаті, постачальнику автівок незаконно переплатили 17,44 мільйона гривень, це підтверджено висновками Держаудитслужби.
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