Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.

У суді нагадали, що дії підозрюваного кваліфікували за статтею "Зловживання владою або службовим становищем", повідомляє пресслужба ВАКС.

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26 жовтня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду за результатами розгляду відмовила у задоволенні клопотання захисника колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України про зміну запобіжного заходу,

– зазначили у відомстві.

Адвокат Гладковського просив змінити йому запобіжний захід із застави на особисте зобов'язання.

Що відомо про справу Гладковського

За даними слідства Гладковський з іншими посадовцями організував закупівлю вантажних автомобілів для ВСУ за цінами, які суттєво перевищували передбачені бюджетом. Закупівлі відбувались в компанії "Богдан Моторс", кінцевим власником якої є Гладковський.

В результаті, постачальнику автівок незаконно переплатили 17,44 мільйона гривень, це підтверджено висновками Держаудитслужби.

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