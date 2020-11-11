Печерський районний суд Києва відмовив Державному бюро розслідувань щодо арешту колишнього судді-втікача Родіона Кірєєва. Судді не бачать підстав для такого запобіжного заходу.

Чому суд відмовив в арешті судді

Рішення прийняли нібито на підставі того, що КСУ у червні 2020 року визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про відповідальність суддів за неправосудні рішення. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на матеріали суду.

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Слідчі ДБР у жовтні просили суд дати дозвіл на затримання та арешт Кірєєва. За допомогою цього його можна було б оголосити його в міжнародний розшук.

Однак суддя Печерського суду Світлана Волкова відмовила.

У чому звинувачують Кірєєва

У 2014 році Кірєєву заочно повідомили про підозру у винесенні свідомого неправосудного рішення про арешт колишньої прем'єрки Юлії Тимошенко у 2011 році та порушенні її права на захист.

Волкова заявила, що не бачить доказів того, що Кірєєв виносив рішення про арешт Тимошенко, "керуючись мотивами особистої помсти або кар'єризму".

При зазначених причинах, суддя не може визнати обґрунтованою підозру підсудного,

– мовиться у рішенні суду.

Відповідно в обранні запобіжного заходу Кірєєву суд відмовив.

Що відомо про Кірєєва