Суд 21 жовтня відмовився допитувати деяких посадовців щодо справи журналіста Павла Шеремета. Зокрема, не допитуватимуть президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, двох колишніх генпрокурорів.

Чому суд відмовився допитувати посадовців

У суді заявили, що ці політики не були свідками кримінального провадження. Таке рішення прийняли на засіданні Шевченківського райсуду Києва, повідомляє "Українська правда".

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Ці особи не були безпосередньо свідками обставин, що підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженню,

– стверджує суддя Оксана Голуб.

За словами судді, про допит інших людей вирішуватимуть після дослідження письмових матеріалів.

Чому хотіли допитати політиків

На допиті політиків наполягав захист обвинувачених. Зокрема, допитати хотіли Зеленського, Рябошапку, Авакова, його заступника Антона, ексгенпрокурора Юрія Луценка, заступника голови Нацполіції Євгена Коваля.

Адвокати пояснювали, що ці посадовці публічно заявляли, що їм відомі матеріали справи та обставини злочину. Прокурор виступив проти допиту чиновників, аргументувавши це тим, що вони не є безпосередніми свідками.