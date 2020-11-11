Вищий антикорупційний суд засудив до 4 років 6 місяців ув'язнення депутата Полтавської обласної ради Валерія Прядка та заступника начальника одного з відділів КП "Полтавафарм" Руслана Гнєздова. Чоловіків визнали винними в тому, що вони дали 35 тисяч хабаря поліцейському.

Суд конфіскував у Прядка та Гнєздова 35 тисяч гривень на користь держави. Про це 11 листопада у телеграмі повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Цікаво Кулеба пояснив, чому для партнерів важлива робота антикорупційних органів в Україні

Деталі справи Прядка та Гнєздова

Прядка та Гнєздова викрили на хабарі у травні 2017 року. У той час депутат облради також обіймав посаду виконувача обов’язків директора "Полтавафарм". Разом із заступником він хотів отримати дозвіл на використання приміщень, призначених для роботи з наркотиками і психотропними речовинами.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши доводи сторін, колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину,

– йдеться у повідомленні САП.

Вирок суду набере законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо фігуранти не подадуть апеляцію.

Зверніть увагу! Прядко був обраний депутатом Полтавської обласної ради на місцевих виборах 2015 року. Він висувався від "Партії простих людей Сергія Капліна".

Що відомо про "Полтавафарм"