Антикорупційний суд відправив у в'язницю депутата Полтавської ОДА Валерія Прядка
Вищий антикорупційний суд засудив до 4 років 6 місяців ув'язнення депутата Полтавської обласної ради Валерія Прядка та заступника начальника одного з відділів КП "Полтавафарм" Руслана Гнєздова. Чоловіків визнали винними в тому, що вони дали 35 тисяч хабаря поліцейському.
Суд конфіскував у Прядка та Гнєздова 35 тисяч гривень на користь держави. Про це 11 листопада у телеграмі повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
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Деталі справи Прядка та Гнєздова
Прядка та Гнєздова викрили на хабарі у травні 2017 року. У той час депутат облради також обіймав посаду виконувача обов’язків директора "Полтавафарм". Разом із заступником він хотів отримати дозвіл на використання приміщень, призначених для роботи з наркотиками і психотропними речовинами.
Розглянувши матеріали справи та заслухавши доводи сторін, колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину,
– йдеться у повідомленні САП.
Вирок суду набере законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо фігуранти не подадуть апеляцію.
Що відомо про "Полтавафарм"
- "Полтавафарм" – це підприємство, яке торгує медикаментами через мережу своїх аптек.
- Щоб продавати психотропні речовини у 2017 році підприємство мало оновити ліцензію від МОЗ.
- Також фармацевтам потрібно було отримати дозвіл поліції на використання приміщень.
- Аби пришвидшити перевірку приміщень, Гнєздов запропонував правоохоронцям матеріальну допомогу.
- Поліцейський розповів про інцидент своєму керівництву. 20 травня правоохоронці відкрили кримінальну справу.
- 25 травня затримали Гнєздова, коли той передав першу частину хабаря. Згодом підозру оголосили і Прядку.
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