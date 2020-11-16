Обвинувачені у причетності до заволодіння головою "Укрбуду" Максимом Микитасем 81 мільйоном гривень 16 листопада були визнані винними. У Солом’янському суді Києва винесли перші рішення щодо фігурантів кримінальної справи.

Позбавлення волі на 4 та 3 роки отримали Аліса Гринчук та Олена Солома, які були оцінювачками під час обміну нерухомості, повідомляє "Слово і діло". Жінки самі визнали свою провину.

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Обом служителі Феміди замінили покарання іспитовими строками на 2 та 1 роки.

У чому винні засуджені

Гринчук та Солома, як довели обвинувачі в суді, були причетними до незаконного заволодіння Микитасем 81,6 мільйона гривень. Саме такою була різниця від квартир та паркомісць на Печерську замість нерухомості біля метро "Червоний хутір".

Обидві жінки пішли на угоду з прокурором САП, тож, судді всього лише затвердили ці документи.

Що відомо про справу квартир для Нацгвардії

За даними слідства, на початку 2000 МВС та "Укрбуд" уклали угоду про будівництво житлового комплексу на ділянці в 1 гектар у центрі Києва. Замість користування землею МВС мала б отримати 50 квартир та 30 паркомісць у цьому ЖК.

Але у 2016 – 2017 роках "Укрбуд" уклав угоди вже із Нацгвардією про заміну нерухомості.

Через порушення трьох кримінальних справ проти Микитася "Укрбуд" повністю зупинив роботи на всіх своїх об'єктах. А вже після арешту підозрюваного виявилося, що грошей на добудову багатьох житлових комплексів підприємство не має.