Суд випустив з-під варти всіх підозрюваних у нападі на автобус із членами організації Киви
Київський районний суд Харкова 24 листопада розглянув клопотання прокурорів щодо фігурантів кримінальної справи про напад зі стріляниною на автобус організації тітушок нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.
Всіх 15 підозрюваних відпустили з-під варти та відправили у цілодобовий домашній арешт, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на прокуратуру Харкова. Про зміну запобіжних заходів клопотали самі ж обвинувачі.
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Прокурори в суді заявили про те, що слідчі не виявили ніяких доказів того, що хтось із затриманих був причетним до замаху на вбивство членів організації "Патріоти – За життя".
Ризики зменшилися
А оскільки правоохоронці інкримінують підозрюваним лише скоєння хуліганства, а зі справи прибрали згадки про замах, за версією прокурорів, ризики спроб чоловіків втекти від відповідальності суттєво зменшилися.
Головне про напад на "Патріотів – За життя"
- Ввечері 27 серпня поблизу Люботина на Харківщині невідомі зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz із тітушками Киви.
- Понад 10 чоловіків почали бити всіх, хто перебував у бусіку. Втім, тітушки Киви також відповідали агресією.
- Внаслідок інциденту 4 осіб госпіталізували.
- Нападників затримали за кілька годин після злочину. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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