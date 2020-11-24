Київський районний суд Харкова 24 листопада розглянув клопотання прокурорів щодо фігурантів кримінальної справи про напад зі стріляниною на автобус організації тітушок нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.

Всіх 15 підозрюваних відпустили з-під варти та відправили у цілодобовий домашній арешт, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на прокуратуру Харкова. Про зміну запобіжних заходів клопотали самі ж обвинувачі.

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Прокурори в суді заявили про те, що слідчі не виявили ніяких доказів того, що хтось із затриманих був причетним до замаху на вбивство членів організації "Патріоти – За життя".

Ризики зменшилися

А оскільки правоохоронці інкримінують підозрюваним лише скоєння хуліганства, а зі справи прибрали згадки про замах, за версією прокурорів, ризики спроб чоловіків втекти від відповідальності суттєво зменшилися.

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