Печерський районний суд Києва арештував низку об'єктів нерухомості, якими користувалась Федерація професійних спілок України. А все через підозру, що їх могли незаконно забрати у Фонду державного майна України.

4 ухвали Печерського райсуду Києва оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень. У них мовиться про арешт нерухомого майна Федерації профспілок України (ФПУ), пише "Економічна правда".

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Прокуратура та поліція звинувачують службових осіб ФПУ у привласненні або заволодінні майном, а зробили вони це начебто завдяки зловживанню службовим становищем. В ухвалах суду вказано:

Слідство встановило, що службові особи "Федерації професійних спілок України та інших суб'єктів господарської діяльності" привласнили низку об'єктів державної нерухомості "в особливо великих розмірах".

Саме тому суд вирішив заарештувати це майно. Відповідно, державні реєстратори чи нотаріуси не матимуть віднині права чинити з цим майном будь-які дії (його не можна буде закласти, продати чи здати в оренду).

Тут розташований апарат, усі центральні комітети... Ми використовуємо будівлю не для заробітку. Реставрували її своїм коштом (після Революції Гідності – 24 канал). Прикро,

– прокоментував ситуацію UBR.ua представник ФПУ Дмитро Довганенко.

Серед арештованих об'єктів нерухомості:

Будинок Профспілок на Майдані Незалежності в Києві.

Міжнародний центр культури й мистецтв – Жовтневий палац у Києві.

Ресторанний комплекс на Трухановому острові в Києві.

Будівля у Києві на Контрактовій площі, 10.

Учбово-спортивна база "Святошин" (теж Київ).

Санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі.

Санаторії в Ірпені, Одесі, Куяльнику.

Є в переліку й інша нерухомість – у Києві, Одесі, в Ужгороді, Луцьку та Трускавці.

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