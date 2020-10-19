Дарницький суд Києва своїм рішення заборонив поширювати книгу Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса. Після цього весь тираж книги розкупили буквально за кілька хвилин.

Українці миттєво відреагували на заборону суду продавати книгу Кіпіані "Справа Василя Стуса", повідомила у фейсбуці представниця видавництва Vivat Катерина Аврамчук.

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Книг вже немає в наявності, все розкупили за лічені хвилини,

– написала Аврамчук.

Нагадаємо, 19 жовтня Дарницький районний суд Києва заборонив поширення книги про Стуса без дозволу одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя", нардепа і кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука. Судді вирішили, що певні моменти книги шкодять честі та гідності Медведчука.

Справа щодо книги про Василя Стуса: у чому суть

Книга Кіпіані вийшла друком ще у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ. У них йдеться про те, як та за що насправді судили українського дисидента.

Медведчук був тоді державним захисником українського Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час судового процесу. Своєї провини він, звісно ж, не визнає.

Ще влітку 2019 року Медведчук заявив, що звертатиметься до суду, аби той заборонив книгу. У ній представник ОПЗЖ знайшов "висловлювання, які не відповідають дійсності". Кіпіані назвав позов тиском на свободу слова.

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