Печерський суд Києва не задовольнив позов міського голови Черкас Анатолія Бондаренка проти Президента України Володимира Зеленського. Мер вирішив подати апеляцію на таке рішення суду.

В чому суть справи

Бондаренко подав судовий позов проти Зеленського. Все тому, що раніше президент назвав його "бандитом". Однак суд визнав звернення міського голови "необґрунтованим". Водночас адвокат Бондаренка Денис Ципін заявив, що на рішення суду подадуть апеляцію, повідомляє "Громадське".

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На жаль, суд першої інстанції пристав на сторону президента. Суддя зазначила, що бандитом у нашій країні можна називати будь-кого, і це не образа, а оцінне судження, особиста думка людини, яку треба поважати,

– підкреслив Ципін.

За словами адвоката, президент і його представники "ховалися на Банковій" та жодного разу не прийшли в суд. Вони, мовляв, стверджували, що Зеленський, хоча й промовляв фрази, де було слово "бандит", але не мав на увазі Бондаренка. В інших висловлюваннях президента була "конструктивна критика".

Тепер Ципін сподівається "переконати суддів, що президент як гарант наших прав і свобод має знати, що честь і гідність громадянина є найвищою соціальною цінністю в державі, це пряма норма нашої Конституції".

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