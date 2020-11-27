КСУ "допоміг" ще одному чиновнику: суд закрив справу екснардепа Скуратовського
Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Сергія Скуратовського. Його підозрювали у декларуванні недостовірної інформації.
Справу Скуратовського закрили через те, що Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Про це 27 листопада повідомили на сайті ВАКС.
Читайте також Конституційна криза: що робити з КСУ та як все виправити
Конституційний Суд не вважає таку брехню злочином і скасував відповідальність за це. Тож і чергову справу закрили,
– розповіли у Центрі протидії корупції.
У чому підозрювали Скуратовського
- За версією слідства, екснардеп не задекларував частки в трьох фірмах у розмірі 24 мільйони гривень, а також автомобіль Mercedes і нежитлове приміщення вартістю 1,5 мільйона гривень.
- НАБУ провело обшуки на фірмі, яка раніше належала Скуратовському.
- У результаті обшуку детективи знайшли документи політика, зокрема депутатський запит.
Після рішення КСУ Антикорупційний суд вже закрив низку справ, зокрема проти:
- ексдиректора Укроборонпрому Павла Букіна;
- колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля;
- мера Одеси Геннадія Труханова;
- директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа;
- ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика.
- колишнього народного обранця Максима Полякова.
Поділитися новиною