Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Сергія Скуратовського. Його підозрювали у декларуванні недостовірної інформації.

Справу Скуратовського закрили через те, що Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Про це 27 листопада повідомили на сайті ВАКС.

Читайте також Конституційна криза: що робити з КСУ та як все виправити

Конституційний Суд не вважає таку брехню злочином і скасував відповідальність за це. Тож і чергову справу закрили,

– розповіли у Центрі протидії корупції.

У чому підозрювали Скуратовського

За версією слідства, екснардеп не задекларував частки в трьох фірмах у розмірі 24 мільйони гривень, а також автомобіль Mercedes і нежитлове приміщення вартістю 1,5 мільйона гривень.

НАБУ провело обшуки на фірмі, яка раніше належала Скуратовському.

У результаті обшуку детективи знайшли документи політика, зокрема депутатський запит.

Зверніть увагу! 27 жовтня КСУ на закритому засіданні визнав статтю про кримінальну відповідальність за брехню в е-деклараціях чиновників неконституційною. Через це в країні спалахнув скандал. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про "перезавантаження" складу Конституційного Суду.

Після рішення КСУ Антикорупційний суд вже закрив низку справ, зокрема проти: