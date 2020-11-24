Вищий антикорупційний суд закрив кримінальну справу ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика. Чиновника підозрювали у декларуванні неправдивих даних.

Слідство у справі Насалика завершили у 2019 році. Ще рік її заслуховували у суді. Про це у телеграмі повідомив Центр протидії корупції.

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Як ви вже здогадалися, сталося це (скасування вироку – 24 канал) через сумнозвісне рішення Конституційного Суду, яким відповідальність за цей злочин скасована,

– зауважили у Центрі протидії корупції.

У чому підозрювали Насалика

За версією слідства, у 2014 році Насалик позичив 1 мільйон 249 тисяч доларів.

Однак він не вказав інформації про це у своїх щорічних електронних деклараціях з 2015 по 2018 роки.

Перед тим, як посадовцю повідомили про підозру, у його будинку правоохоронці провели обшуки.

Крім того, слідство також виявило недостовірну інформацію у деклараціях Насалика ще й за 2019 рік – на 29,6 мільйона гривень. Однак відповідальність за це ексміністр не понесе.

Зверніть увагу! Ігор Насалик очолював міністра вугільної промисловості та енергетики впродовж 2016 – 2019 років. Перед тим його тричі обирали міським головою Калуша Івано-Франківської області.

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