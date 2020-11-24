Суд закрив справу проти ексміністра Насалика: "допомогло" рішення КСУ
Вищий антикорупційний суд закрив кримінальну справу ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика. Чиновника підозрювали у декларуванні неправдивих даних.
Слідство у справі Насалика завершили у 2019 році. Ще рік її заслуховували у суді. Про це у телеграмі повідомив Центр протидії корупції.
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Як ви вже здогадалися, сталося це (скасування вироку – 24 канал) через сумнозвісне рішення Конституційного Суду, яким відповідальність за цей злочин скасована,
– зауважили у Центрі протидії корупції.
У чому підозрювали Насалика
- За версією слідства, у 2014 році Насалик позичив 1 мільйон 249 тисяч доларів.
- Однак він не вказав інформації про це у своїх щорічних електронних деклараціях з 2015 по 2018 роки.
- Перед тим, як посадовцю повідомили про підозру, у його будинку правоохоронці провели обшуки.
- Крім того, слідство також виявило недостовірну інформацію у деклараціях Насалика ще й за 2019 рік – на 29,6 мільйона гривень. Однак відповідальність за це ексміністр не понесе.
Хто ще з чиновників уникнув відповідальності через рішення КСУ
- 27 жовтня Конституційний Суд на закритому засіданні скасував кримінальну відповідальність чиновників за неправдиву інформацію у деклараціях.
- Через це Антикорупційний суд закрив кримінальне провадження проти ексдиректора Укроборонпрому Павла Букіна. Він не задекларував 2 квартири вартістю 3 мільйони гривень та 2 автомобілі Range Rover.
- Суд також закрив справу проти ексголови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, який не задекларував 4 Mercedes і один Land Rover.
- Найбільше пощасло меру Одеси Геннадію Труханову – суд закрив одразу 2 кримінальні справи проти нього.
- Крім того, ВАКС скасував вирок директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.
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