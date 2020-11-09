Суд закрив справу проти судді Конституційного Суду Мойсика, – ЗМІ
Голосіївський районний суд Києва закрив справу проти судді КСУ Володимира Мойсика. Раніше НАЗК звинуватило його у несвоєчасному поданні е-декларації.
У понеділок, 9 листопада, суд розглянув адміністративний протокол, який на суддю Мойсика склали співробітники НАЗК. Про це суддя заявив у коментарі "РБК-Україна".
Читайте також Піду, коли сам захочу: суддя КСУ Мойсик не має наміру йти у відставку
Сьогодні (9 листопада – 24 канал) цю справу закрили,
– повідомив Мойсик.
Суддя також зазначив, що наразі оголосили лише резолютивну частину рішення. Водночас Мойсик допускає, що на рішення вплинув вердикт Конституційного Суду про неконституційність покарання за недостовірне електронне декларування.
Обидва судді Конституційного Суду заперечують висунуті їм звинувачення НАЗК. Вони запевняють, що не задекларували вчасно свою зарплату з об'єктивних причин. Зокрема, через технічну поломку комп'ютера та відсутність у країні.
Що відомо про скандальне рішення КСУ?27 жовтня Конституційний суд скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів. Суд вважає це неконституційним. Згодом стало відомо, що напередодні НАЗК готувалося вручити протоколи про конфлікт інтересів трьом суддям КСУ, серед яких були Мойсик та Сліденко.
Поділитися новиною