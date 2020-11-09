Голосіївський районний суд Києва закрив справу проти судді КСУ Володимира Мойсика. Раніше НАЗК звинуватило його у несвоєчасному поданні е-декларації.

У понеділок, 9 листопада, суд розглянув адміністративний протокол, який на суддю Мойсика склали співробітники НАЗК. Про це суддя заявив у коментарі "РБК-Україна".

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Сьогодні (9 листопада – 24 канал) цю справу закрили,

– повідомив Мойсик.

Суддя також зазначив, що наразі оголосили лише резолютивну частину рішення. Водночас Мойсик допускає, що на рішення вплинув вердикт Конституційного Суду про неконституційність покарання за недостовірне електронне декларування.

Важливо! Голосіївський райсуд Києва повинен був розглянути справу проти ще одного судді КСУ – Ігоря Сліденка. Його НАЗК також звинувачує у порушенні подання е-декларації. Однак ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що засідання перенесли на 18 листопада через неявку судді Сліденка.

Обидва судді Конституційного Суду заперечують висунуті їм звинувачення НАЗК. Вони запевняють, що не задекларували вчасно свою зарплату з об'єктивних причин. Зокрема, через технічну поломку комп'ютера та відсутність у країні.